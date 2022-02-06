Zeydan Karalar Covid-19'a yakalandı

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, korona virüse yakalandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Karaların yaptığı açıklamada, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız." ifadelerine yer verdi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Yerel