Zeydan Karalar: Adana'da ihalesi yapılan 35 kuyunun içi boş çıktı

29.08.2019 14:30

Adana'da seçildikten sonra eski belediye başkanı döneminde yapılan harcamalara yönelik inceleme başlatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önceki dönemde su ihtiyacı adı altında açılan ancak içi boş çıkan 35 kuyu tespit ettiklerini söyledi.