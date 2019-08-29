Zeydan Karalar: Adana'da ihalesi yapılan 35 kuyunun içi boş çıktı

29.08.2019 13:16

Adana'da seçildikten sonra eski belediye başkanı döneminde yapılan harcamalara yönelik inceleme başlatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önceki dönemde su ihtiyacı adı altında açılan ancak içi boş çıkan 35 kuyu tespit ettiklerini söyledi.



İhaleye çıkarılan 76 kuyu ile ilgili saha incelemesi yaptıklarını belirten Zeydan Karalar, "İçme suyu ihtiyacının temini amacıyla yapılan sondaj ve kuyu açılma işlemleriyle ilgili yapılan saha incelemelerinde 35 adet kuyunun hiç açılmadığı tespit edilmiş. 76 kuyu açalım diye ihaleye çıkılor, yaklaşık bedeli 12 - 13 milyon." dedi. Euronews.com'da Görüntüle