Zeybekci: "Seçim Yaklaştıkça Spekülatörlerin, Yarasaların da Ortadan Yavaş Yavaş Kalktığını Hep...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitlemesiyle ihracatçının Türk Eximbank nezdindeki 2,6 milyar dolar ve diğer bankalar da ilave edildiğinde toplam 3,4 milyar dolar civarındaki ödemelerini sabit kurdan yapabileceğini belirtti.

Bakan Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türk Eximbank'ın son birkaç günde ihracatçıya sağladığı imkanlarla ilgili bilgi verdi.

Merkez Bankası'nın 25 Mayıs'tan önce kullanılan ve 31 Temmuz'a kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin ödemelerinde kuru sabitlediğini ve ihracatçıların belirlenen tarihler arasında aldıkları reeskont kredilerini bu kurla Türk Eximbank'a ödeyebileceklerini belirten Zeybekci, ihracatçıyı kur oynaklığına karşı koruyacak önlemler alındığına işaret etti.

Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Türk Eximbank nezdinde TL geri ödeme imkanından yararlanması gereken toplam reeskont kredilerinin tutarı 2,6 milyar dolardır. Diğer bankalar da dikkate alındığında toplam 3,4 milyar dolar civarında büyüklük için ihracatçımıza sabit kurdan ödeme imkanı getirildi.

İhracatçımız yabancı para cinsinden kredileri, önümüzdeki günden itibaren aldıkları yabancı para cinsinden hesaplarına geçecek. Böylelikle kur oynaklıklarına karşı kendilerine sağlama almış olacaklar. TCMB reeskont kredileri hariç, yabancı para cinsinden tüm kredileri döviz olarak da ihracatçılarımıza kullandırmaya başlayacağız."

Uzun vadeli işletme kredileri

İşletme sermayesi kredilerinde vadenin 5 yıla kadar çıkarıldığını, avro cinsinden toplam 5 yıl vadeli bir kredi penceresinin açılmış olduğunu anlatan Zeybekci, "Euribor yüzde 3,25 üzerinden ihracatçı şirketlerin hizmetine sunulmuş oldu. 28 Mayıs itibariyle kullanılmaya başlanacak. İlk etapta 500 milyon dolar karşılığı avro cinsinden kredi kullandırılacak. Bu imkan dilimler halinde devreye girecek ve haziranda ikinci ve üçüncü etap kredilerin kullandırılmasına başlanacak." diye konuştu.

Zeybekci, Türk Eximbank'ın ihracatçıların forward işlemlerini hiçbir ücret almadan yapmaya devam edeceğine dikkati çekerek, bankanın geçen yıl itibarıyla toplam kredi miktarını dolar bazında yüzde 19 artırmayı başardığını, bu yıl da verilen hedef doğrultusunda hükümet ve Hazine'nin sağladığı sermaye artırım imkanlarını kullanılacağını dile getirdi.

Bankanın geçen yıl 39,5 milyar dolar olan toplam kredi hacminin bu yıl 50 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini bildiren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Eximbank, geçen yıl toplam ihracatın yüzde 25'ini finanse etti. Bu yıl koyduğumuz hedef, toplam ihracatımızın yüzde 27'si. Böylelikle Türk Eximbank'ın Güney Kore Eximbank'ını da geçerek dünyada 1 numara olmasını hedefliyoruz. İlk 4 aylık performansımıza baktığımız zaman Türk Eximbank olarak dolar bazında yüzde 21,4'lük artışı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçen sene aynı dönemde 10,9 milyar dolarlık toplam kredi hacmini, bu sene 13,3 milyar dolarlık hedefe ulaştırmış olduk."

Zeybekci, Türk Eximbank'a taahhüt edilen sermaye artırımının ilk diliminin Hazine'den aktarılan 1 milyar dolarla gerçekleştirildiğini belirterek, 10 milyar dolara çıkacak Türk Eximbank ödenmiş sermayesinin en kısa zamanda ikinci 1 milyar dolarlık kısmının da aktarılacağını ifade etti.

Türk Eximbank'ın son bir yılda kredi verdiği müşteri sayısının yüzde 19 artarak 7 bin 865'e ulaştığını, sigortalı ihracatçı sayısının ise yüzde 9,4 artarak 3 bin 50 olduğunu anlatan Zeybekci, bankanın toplam müşteri sayısının da yüzde 17 artışla 9 bin 441'e ulaştığını bildirdi.

Karamollaoğlu'nun iddiası

Ekonomi Bakanı Zeybekci, bir gazetecinin Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun "Türkiye'nin acil ödemesi gereken 400 milyar dolara yakın borcunun olduğu" yönündeki iddialarıyla ilgili sorusu üzerine kısa vadeli toplam özel sektör borcunun maksimum 210 milyar dolar olduğunu söyledi.

Zeybekci, şöyle konuştu:

"Merkez Bankası stokları ve döviz tevdiat hesapları toplamı 295 milyar dolar. İhracatçılarımızın yurt dışı alacakları, bankalarımızın ve şirketlerimizin yurt dışı varlıkları ve hesapları buna dahil değil. Dolayısıyla bu kurla ilgili yaşanan spekülatif sıkıntının tek bir amacı ve kaynağı var, Temel Karamollaoğlu'nun duaları herhalde. Öyle olmasını istiyor. Onların tek bir derdi var. Etrafımızda bir çok odağın da derdi olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürmek ve dolayısıyla Türkiye'yi düşürmek. Onun için bu millet Türkiye'nin ve gelecek nesillerimizin geleceğini garanti altına mutlaka alacaktır. Zerre miktarda tereddütümüz yoktur."

"Seçim, maliyetleri azaltır"

Erken seçim konusu gündeme geldiğinde ekonomi için en doğrusunun bu seçimin bir an önce yapılması olduğunu, Türkiye ekonomisinin bu süreçte oluşabilecek saldırı ve spekülatif atakları karşılayabilecek güçte olduğunu dile getiren Zeybekci, seçimin tamamlanmasının ekonomideki riskli alanlar ve gri bölgeleri hızla ortadan kaldıracağını, ülkenin ödeyeceği bazı maliyetleri azaltacağını ifade etti.

Türkiye'de yaşanan tüm olumlu gelişmelere, büyüme, ihracat ve turizm gibi alanlardaki performansa bakıldığında dövizle ilgili bir sıkıntının beklenmediğini bildiren Zeybekçi, şunları kaydetti:

"Maalesef bu dönemde spekülatif amaçlı hareket edenlerin en çok sevdiği şey dalga boyunun mümkün olduğu kadar yüksek olduğu ortamın oluşması. Konuyla ilgili önlem alması gereken kurumların kendi takdirleridir, daha önceden alınmış olan tedbirler olsaydı bunlar yaşanmazdı, Dolayısıyla şu anda doğru yerdeyiz.

Alınan tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edecek ve biraz önce bahsettiğim Türk Eximbank vasıtasıyla sağladığımız imkanlar da bu tedbirlerin bir parçasıdır. Yani döviz spekülasyonuna karşı ihracatçılarımızın mağdur olmaması için piyasaya bununla ilgili yeterli bolluk ve rahatlığı vermek için alınan tedbirlerdir. Şu anda Türkiye'nin sahip olduğu pozitif gelişmelerin yanında yaşadığı bu negatif atağın kabul edilmesi mümkün değil. Bunların hepsi geçecek. Seçim tarihi yaklaştıkça spekülatörlerin, yarasaların da ortadan yavaş yavaş kalktığını hep beraber göreceğiz."

IMF'ye başvuru iddiası

Zeybekci, Alman basınında yer alan Türkiye'nin IMF'ye borç için başvurabileceği yorumlarına ilişkin ise "Şu anda Türkiye'nin bunu gerektirecek zerre miktarda bir durumu yok. Almanya belki başvurabilir de Türkiye'nin şu anda öyle bir derdi yok . Borçlanma yapılarına baktığımız zaman, kamu borçları, kamu borçlarının milli gelire oranı, bunlara baktığımız zaman Avrupa'nın 28 ülkesinin 25'inden daha iyiyiz. Diğerlerinin böyle bir sıkıntısı varsa onları bilemeyiz ama Türkiye'nin böyle bir şeyi yok. Onların duası kabul olmayacak inşallah." diye cevap verdi.

Zeybekci, imar affı düzenlemesiyle ilgili bir soru üzerine ise imar affı gerçekleştikten sonra çok sert tedbirler alınacağını, artık kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceklerini, cezai tedbirleri buna göre düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ile Cahit Özkan da katıldı.