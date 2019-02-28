Zeybekci, Projelerini İtb Meclisinde Anlattı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir Ticaret Borsası (İTB) meclisinde projelerini anlattı.

İTB şubat ayı meclis toplantısına konuk olan Zeybekci, yaptığı konuşmada, İzmir'in dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

İzmir Limanını, kruvaziyer limanı olarak düşündüklerini ifade eden Zeybekci, "Kent genelinde 6 ayrı noktada balıkçı limanları yapmayı planlıyoruz. İzmir'i lojistik merkezini haline getireceğiz. Bu coğrafyanın ürettiği ürünlerin çok büyük bir kısmı dünyaya hava kargoyla gidecek. Çiğli'de hava kargo, e-ticaret ve lojistik merkezi planlıyoruz." dedi.

İzmir'deki en önemli projelerinden birinin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde bulunan 47 bin dönümlük alanda dünyanın en iddialı bilim teknoloji vadisini oluşturmak olduğunu anlatan Zeybekci, burada yapılaşmaya konusunda çok hassas olacaklarını kaydetti.

"9 ayda kentin çehresini değiştireceğiz"

Seçilmesi halinde "İzmir'in çehresini 9 ayda değiştireceğiz" diyen Zeybekci, "Seçilirsek 6 ay sonra bu kentte çukur kalmayacak." şeklinde konuştu.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de İzmir'i ve Ege Bölgesini ihracatta başarıya taşıyan ana unsurlardan birinin tarım olduğuna işaret etti.

Ege Üniversite ile birlikte tarımda geleceği planladıklarını belirten Kestelli, "Tarım sektöründe yüksek teknoloji geliştirerek sektöre adaptasyon işlevini yerine getirecek 'İzmir Tarım Teknoloji Merkezi' için fizibilite projesi hazırlıyoruz. İzmir'in tarım teknolojisi alanındaki girişimler için çekim merkezi ve ar-ge üssü olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA