Zeybekci, Perşembe Günü İzmir'de Miting Yapacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Nihat Zeybekci, perşembe günü İzmir'e gelerek çeşitli temaslarda bulunacak ve AK Parti İzmir il binasında miting yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Nihat Zeybekci, seçim bölgesi İzmir'e perşembe günü gelecek. Seçim çalışmalarını resmen başlatacak olan Zeybekci için coşkulu bir karşılama yapılacak. Çeşitli temaslarda bulunacak olan Zeybekci'nin AK Parti İzmir il binasının önünde geniş katılımlı bir miting yapacağı da öğrenildi. - İZMİR