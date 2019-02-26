Zeybekci Ödemiş'te Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in kaybettiği yılları geri kazanacağını belirtti.

Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında Ödemiş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, talep ve şikayetlerini dinledi.

Esnaf ziyaretinin ardından yörük kıyafetiyle gazetecilere poz veren Zeybekci, yaptığı açıklamada, İzmir'in kayıp yıllarını tekrar kazanacağını belirtti.

Zeybekci, "İzmir inşallah kaybettiği yılları geri kazanacak. İzmir de sloganımız 'mazeret yok yola devam'. İzmir inşallah 21'inci yüzyılın dünyasında ve Türkiye'sinde muasır medeniyet yarışına tekrar dahil olacaktır." dedi.

Ayakkabı sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Zeybekci, hükümetin aldığı bir takım önlemlerle ayakkabı sektöründe Çin ithalatının önüne geçildiğine dikkati çekti.

Zeybekci, şunları kaydetti:

"Tabii ayakkabıcılar bizim için ayrı bir öneme sahip ekonomi bakanlığı zamanında haksız rekabetle Çin ve başka ülkelerden gelen, bu ülkede 1 milyar doların üzerinde ithalatımız vardı. Almış olduğumuz önlemlerle bunu ilk etapta bunu 400'e kadar düşürmüştük. Sonra Türkiye bir ayakkabı ihracatçısı haline geldi. İzmir ayakkabılarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ayrıca Ödemiş'te de bunun köklerinin olduğunu biliyoruz. Onlarla birlikte güzel şeyler yapacağız."

Kaynak: AA