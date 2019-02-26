Zeybekci: "Namuslular, Namussuzlar Kadar Cesur Olmalı"

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ni (KOSBİ) ziyaret eden AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Siz ne taraftasınız? Bayrağımızın tarafındayız. Milletimizin, vatanımızın tarafındayız. Rahmetli İnönü'nün dediği sözü hiç unutmam; 'Bu ülkede namuslular, namussuzlar kadar cesur olmalı.' Biz cesur olmak zorundayız. Taraf olurken cesur olacağız. Ki böyle birileri de barış, çiçek, böcek, kardeşlik diyerek kendini kamufle ederek başka bir yere doğru gelmeye kalkışmasınlar" dedi.

Kemalpaşa'da Binali Yıldırım Millet Bahçesi'ni gezen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Partili Belediye Başkanı Arif Uğurlu'ya övgü yağdırdı. Ardından gittiği KOSBİ'de sanayicilere seslenen Zeybekci, "Allah sayınızı artırsın, size ihtiyacı var ülkenin. Siz varsanız ülke sanayisi, ekonomisi var. Siz yoksanız yok. Ekonomi, istihdam, sanayi dendiğinde tek akla gelen; reel sektör, özel sektör" diye konuştu.

İzmir'in bir serbest bölgeler şehri olması gerektiğini belirten Zeybekci, "İzmir belirli alanlarda uzmanlaşmalı. İzmir enerji, tarım, bilişim teknolojileri mevzu olduğunda sınırsız desteklerle desteklenmeli' dedik. ve yine bu kardeşiniz tarafından Gaziemir'deki ESBAŞ çok desteklendi. Oranın genişlemesiyle ilgili çok mücadele ettik, bunları gerçekleştirdik, şimdi genişliyor. Yaklaşık 700-800 dönümlük alanda yapılaşması olan ESBAŞ'da 21 bin 300 kişi çalışıyor. Toplam cirosu 5 milyar dolara yaklaştı, 2.2 milyar dolar ihracatı var. ESBAŞ karma bir serbest bölge. Ben isterim ki İzmir'de ihtisas serbest bölgeleri olsun. Gıda ve tarım serbest bölgesi, enerji teknolojileri serbest bölgesi gibi. Şu anda belediye başkanlığı adaylığımda hazırlamış olduğumuz önemli başlıklardan bir tanesi de bu" dedi.

Yumurta benzetmesi

İzmirsiz bir Türkiye ekonomisinin düşünülemeyeceğini belirten Zeybekci, şöyle konuştu:

"Devasa projelerin İzmir'e ulaşması halinde İzmir buna hazır değil. 21. yüzyıla hazır değil. Çektiğim resim benim bu, bu Nihat meselesi Arif meselesi Aziz meselesi değil. Bu sizin meseleniz. Oyunuzu sadece İzmir'e, kendinize, ülkenin ve şehrinizin geleceğine verin. Hep aynı şey yaparak farklı sonuç alınamayacağını artık anlayalım. Tabiatın kuralına aykırı, matematik, fizik böyle bir şey kabul etmiyor. Her seferinde yumurtayı aşağı atınca şılak diye kırılıyor. Atıyoruz 'kırılmasın' diyoruz. İzmir'de yeni şeyler söylemek lazım artık. Bunu söyleyecek olan sizsiniz, bir başka kimse değil. CHP'li kardeşim geliyor 'kurtar bu şehri' diyor. Ben kurtarmayacağım siz kurtaracaksınız biz hizmet edeceğiz."

Kemalpaşa için projeler

10 Numara İzmir projelerinde Kemalpaşa'ya ilişkin de önemli projeler olduğunu ifade eden Zeybekci, "Bu projelerimiz sayesinde Kemalpaşa Basmane'ye, şehrin merkezine tek araçla gidiyor. Torbalı üzerinden tek araçla havaalanına ulaşıyor. Kemalpaşa Çandarlı Limanı'na Aliağa'ya ulaşıyor. Kemalpaşa Türkiye'nin en önemli lojistik merkezi haline geliyor. Kemalpaşa'nın kontrollü şekilde büyümesini, tabiata, doğaya saygılı, muhteşem güzelliğini koruyarak İzmir'in muhteşem yaşam merkezi haline geliyor" dedi.

Zeybekci daha sonra Çiğli'deki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne geçti. Bölgenin Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş ve sanayicilerle görüşen Zeybekci, iş adamlarıyla İzmir'in sorunlarını, yapılması gerekenleri paylaştı. Sanayici iş adamları da sorunlarını ileterek Zeybekci'den destek istedi.

Tire'de coşkulu kalabalık

Akşam Tire'de sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı bin kişilik akşam yemeğine katılan Zeybekci, daha sonra Duatepe Mahallesi'nde kahve toplantısı yaptı. Zeybekci, iki etkinlikte yaptığı konuşmada Tire'de çocukluğunun geçtiğini söyledi, "Bu yüzden Tire'ye duygusal bir bağım var" diye konuştu. Coşkulu kalabalık, Zeybekci'nin konuşmasını sık sık sloganlarla kesti. Çocukluğunun geçtiği, rahmetli halası Ayşe'nin de evine giden Zeybekci, evin yeni sahibinin çayını içti, anılarını anlattı.

Zeybekci daha sonra Tire'nin 'şair teyze'si Semiha Hınçal'ı ziyaret etti. Hınçal'ın ilçesi için, torunu için ve AK Parti için yazdığı şiirleri okuyan Zeybekci, daha sonra kendisi için yazılan şiiri dinledi. - İZMİR

Kaynak: İHA