Zeybekci: "Milletimizin İradesine Saygı Göstermek Bizim İçin Vazifedir"
- 2019 Yerel Seçimleri AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin açıklaması İZMİR - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim sonuçlarını takip ettiği partisinin il başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- 2019 Yerel Seçimleri
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin açıklaması İZMİR - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim sonuçlarını takip ettiği partisinin il başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA