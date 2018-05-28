Zeybekci: "Merkez Bankamızı Bütün Gücümüzle Destekliyoruz""

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin açıklamaları Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Merkez Bankası'nın sadeleşme adımı) Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz."