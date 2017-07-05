Zeybekci, Hahn ve Bulc ile Görüşecek

Ekonomi Bakanı Zeybekci, AB Komisyonu üyeleri Hahn ve Bulc ile görüşecek.

Zeybekci, Hahn ve Bulc ile Görüşecek

Ekonomi Bakanı Zeybekci, AB Komisyonu üyeleri Hahn ve Bulc ile görüşecek.

Kaynak: Dunya.com