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Zeybekci: Faizler İçin Bankalarla Görüşeceğiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi faizlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zeybekci: Faizler İçin Bankalarla Görüşeceğiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi faizlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaynak: Dunya.com