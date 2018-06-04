Zeybekci: Enflasyon Tedbirleri Hazır
Ekonomi Bakanı Zeybekci, gıda fiyatlarının enflasyona katkısını minimize etmek için arzı artıcı tedbirlerle ilgili teşvik ve desteklerin hazır olduğunu belirterek, "Bir kısmını Bakanlar Kurulu kararı olarak sevk ettik" diye konuştu.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, gıda fiyatlarının enflasyona katkısını minimize etmek için arzı artıcı tedbirlerle ilgili teşvik ve desteklerin hazır olduğunu belirterek, "Bir kısmını Bakanlar Kurulu kararı olarak sevk ettik" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com