Zeybekci: Enflasyon Tedbirleri Hazır

Ekonomi Bakanı Zeybekci, gıda fiyatlarının enflasyona katkısını minimize etmek için arzı artıcı tedbirlerle ilgili teşvik ve desteklerin hazır olduğunu belirterek, "Bir kısmını Bakanlar Kurulu kararı olarak sevk ettik" diye konuştu.

Zeybekci: Enflasyon Tedbirleri Hazır

Ekonomi Bakanı Zeybekci, gıda fiyatlarının enflasyona katkısını minimize etmek için arzı artıcı tedbirlerle ilgili teşvik ve desteklerin hazır olduğunu belirterek, "Bir kısmını Bakanlar Kurulu kararı olarak sevk ettik" diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et