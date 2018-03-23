Zeybekci: Elektrikli Otomobillerde Önemli Yatırımlara İmza Atacağız

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türkiye önümüzdeki günlerde göreceksiniz elektrikli otomobillerin kullanacakları batarya teknolojileriyle ilgili çok önemli yatırımların imzasını atacak, önemli yatırımlara başlayacak.

Zeybekci: Elektrikli Otomobillerde Önemli Yatırımlara İmza Atacağız

Ekonomi Bakanı Zeybekci, " Türkiye önümüzdeki günlerde göreceksiniz elektrikli otomobillerin kullanacakları batarya teknolojileriyle ilgili çok önemli yatırımların imzasını atacak, önemli yatırımlara başlayacak." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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