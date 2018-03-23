Zeybekci: Elektrikli Otomobillerde Önemli Yatırımlara İmza Atacağız
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türkiye önümüzdeki günlerde göreceksiniz elektrikli otomobillerin kullanacakları batarya teknolojileriyle ilgili çok önemli yatırımların imzasını atacak, önemli yatırımlara başlayacak.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, " Türkiye önümüzdeki günlerde göreceksiniz elektrikli otomobillerin kullanacakları batarya teknolojileriyle ilgili çok önemli yatırımların imzasını atacak, önemli yatırımlara başlayacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com