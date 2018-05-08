Zeybekci: "Devamlılığı Olan Aktif İhracatçı Sayımızı 100 Bine Çıkaracağız"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 77 bin olarak bilinen aktif ihracatçı sayısının aslında 25 binler seviyesinde olduğunu belirterek, "Devamlılığı olan aktif ihracatçı sayımızı 100 bine çıkaracağız." dedi.

Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracat Pusulası Portalı'nın tanıtım toplantısına katıldı.

TİM seçimlerinde birlik başkanlarının dörtte üçünün değiştiğini anımsatan Zeybekci, "TİM ailesine yakışan bu gelenekten dolayı teşekkür ediyorum. Bize yakışan da budur. Değiştirmek, değişikliklerin önünü açmak lazım." diye konuştu.

Zeybekci, TİM'in kadın başkanlar konusunda da bir ilke imza attığına işaret ederek, özellikle en fazla kadın yönetim kurulu üyesinin Denizli İhracatçı Birliklerinde yer aldığını ifade etti. Zeybekci, "İlerde TİM Başkanımız da TOBB Başkanımız da bayan olacak. Bunu da söyleyeyim. Diğer kurumlarımızda da olacak. Bunlar çok uzak değil, çok yakın." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de erkeklerin iş gücüne katılım oranının yüzde 73'ler ile gelişmiş ülkeler seviyesinde olduğuna işaret eden Zeybekci, "Erkek nüfustan elde edilecek verimde maksimum seviyedeyiz ama bayanlarda aynı değiliz. Bayanlarda hala yüzde 33-34'ler seviyesindeyiz. Önümüzde daha yüzde 30'luk bir mesafe var. Kadınların işgücüne katılımında zenginlik ve fırsat var. Türkiye, tek kanatla uçuyor. Onu da değerlendirince Türkiye iki kanatla uçmaya başlayacak." ifadesini kullandı.

"İhracata başlayacaklar güzergaha ulaşacak"

Zeybekci, İhracat Pusulası Portalı'nın ihracatçılara sağlayacağı bilginin önemini de vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgiye sahip olmak çok önemli. Dünyada milletler ikiye ayrılacak, bilgiye sahip olanlar ve kullananlar. TİM'in o bilgileri kılcal damarlardan çekip kullanılabilir hale getirmesi çok önemli. Dünyanın 130'dan fazla ülkesindeki ticaret müşavirlerinin de bilgi üretmesini sağladık. Onların günlük bilgi üretmesi sağlanacak. İhracata yeni başlayan arkadaşlarımız buraya girdiğinde nasıl yol almasıyla ilgili net yol güzergahına ulaşacak. Ne yapması lazım, hangi üründe dünyadaki potansiyeli ne, rakipleri ne, ortalama fiyat nedir, dünyadaki toplam tüketim kapasitesi ne, hangi ülkeler ne kadar üretiyor, ne kadar boşluk, fırsat var, bu işe girilmeli mi girilmemeli mi fikrini bu portal üzerinden elde edebilecek."

İhracatçıya sunulan bilginin, sağlıklı, doğru, güncel ve isabetli olması gerektiğini bildiren Zeybekci, "Ekonomiyle ilgili karar verirken, 'Mehmet bu işe girdi, evini arabasını değiştirdi, ben de yapayım' diye bakıyorduk. Karar vermekle ilgili uyguladığımız yöntem bu idi. Böyle zincirleme gidiyoruz. Sonra bakıyoruz ki ürünün birinde, bunu ev tekstilcileri iyi bilir, adını da söyleyeyim perde, dünyanın ihtiyacından daha fazla kapasitemizin olduğunu gördük bir ara. Onun için üreteceğimiz bilgiler çok önemli." dedi.

"Bu coğrafya bizi sırtında tutmaz"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, ülkenin çok önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye asla üretilen bilgileri tüketen bir ülke olamaz. Biz, bilgiyi üreten bir ülke olmak zorundayız. İnanın bana üretilen bilgileri tüketen, tüketici bir ülke edilgen bir ülke olduğumuz sürece bu coğrafya bizi sırtında tutmaz. Anadolu coğrafyası vahşi ama çok güzel bir at gibidir. Binicisi sağlam, güçlü, sıkı olmak zorunda."

İhracatçıların, ülkenin en önemli kahramanları olarak destan yazdığını aktaran Nihat Zeybekci, "Geçen sene bugünlerde ihracatımız 144-145 milyar dolar civarındaydı, şimdi 161,5 milyar dolar. Yıl sonu itibarıyla 172 milyar doları geçeceğiz inşallah. Doğru yoldayız, doğru işler yapıyoruz, iyi şeyler başarıyoruz. Hükümet olarak yatırım ve ihracat destekleriyle ilgili olarak çok radikal, cesur destekler veriyoruz." diye konuştu.

Zeybekci, elektronik ticaret ve ihracatçı sayısının artırılması konusundaki adımları da atacaklarını belirterek, "E-ticaret sitelerine üyeliği destekliyoruz, ihracatçı sayışımız 77 bin diyoruz ama aktif sayı 25 binler seviyesindedir. Devamlılığı olan aktif ihracatçı sayımızı 100 bine çıkaracağız. Bunu da sizlerle birlikte yapacağız." ifadesini kullandı.