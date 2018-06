Zeybekci Denizli MHP İl Teşkilatı'nı Ziyaret Etti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni milletin kazanacağını belirterek "Allahın izni ile Türkiye kazanacaktır diyorum. Bizim sloganımızda 'Durmak yok hizmete devam, icraata devam, yola devam inşallah." dedi.

Bakan Zeybekci, İstasyon Caddesi'nde bulunan MHP Denizli İl Teşkilatını ziyaret ederek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan ile bir süre sohbet etti.



Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Bakan Zeybekci'nin yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, MHP'nin esasen siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda uzlaşma arayan ve onun gerektiğine inanan bir siyasi kurumsal yapı olduğunu söyledi.



Bakan Zeybekci de 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni sistemin gereği olarak siyasetin artık uzlaşmayla yapıldığını anlatan Zeybekci, bunun en güzel örneğinin "Cumhur ittifakı" olduğunu ifade etti. Milli hassasiyetlerin, uyumun ve ittifakın aslında bundan sonra da kurumsal yapı haline geleceğini kaydeden Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin farklı bir yapıya asla müsaade etmediğini bildirdi.

Zeybekci, bugün AK Parti ile MHP'nin değerleri itibari ile bir olduğunu ve ülkenin geleceği ile ilgili aynı kaygıyı, aynı sevdayı taşıyarak aynı aşkı paylaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Diğerleri de bağlı oldukları yer bellidir. Hassasiyetleri bellidir. ve her ne kadar çok farklı dış ekran koruyucuları olsa da içerideki yazılıma baktığınız zamanda aynı yazılıma sahiptirler. ve millette bunu çok iyi görmektedir. Mahşeri vicdan her şeyin en güzel ölçüsüdür. Ben onun için bugüne kadar 'mevzubahis vatansa gerisi teferruattır' diyen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bu hassasiyetinden dolayı milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Bunu her zaman içinde her yerde bugüne kadar hep tekraren söyledim. Vatanın, milletin, bayrağın, devletin, birlik ve beraberliğin risk altında olduğunu gördüğünde adına yakışan bir şekilde de devlet adamlığını ve bu milletin adamlığı olan özelliğini göstermiştir."

24 Haziran seçimlerinin bu milletin ve cumhurun zaferi ile biteceğini ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bir şekilde bu millet düşsün, bu millet muhtaç olsun, bu millet aciz olsun, umurlarında bile olmayanların hayalleri asla gerçekleşmeyecektir. Üstad Necip Fazıl'ın 16 Nisan 1956 yılında söylediği bir söz var arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın ne olur. 1956'dan bugüne kadar değişen hiç birşey olmamış. 62 yıldan beri hiç değişmemişler. Şöyle diyor Büyük Doğu Dergisi'nin 16 Nisan sayısında, 'Bugün bizdeki muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı düşürmekten asla çekinmezler.' Şimdikiler içinde bire bir oturan bir sözdür bu. Aynen geçerlidir. Millet kazanacaktır. Bu ülke kazanacaktır. Allah'ın izni ile Türkiye kazanacaktır diyorum. Bizim sloganımızda 'durmak yok hizmete devam, icraata devam, yola devam inşallah' diyoruz."

Ziyarette Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtük hazır bulundu.



Ziyaretin ardından partisinin merkez mahalle başkanlarıyla il binasındaki toplantıya katılan Zeybekci, Pamukkale ilçesinde bir otelde Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya iştirak etti, ardından da bir kafeteryada gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.