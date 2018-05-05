Zeybekci'den S&p'nin Not Kararına Tepki

Ekonomi Bakanı Zeybekci, S&P'nin not kararı için, "Siyasetin yeni bir döneme hazırlandığı, özel sektör yatırımlarının yoğunlaştığı, ihracatın büyük bir coşkuyla gerçekleştiği bu dönemde Standard&Poor's gibi yaklaşımları bekliyoruz. Bunlara karşı uyanık olmamız lazım" dedi.