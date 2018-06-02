Zeybekci'den 'Moody's ve Fitch' Yorumu

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Fitch ve Moody's'in bu dönemde Türkiye ile ilgili açıklamalarını tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı Türkiye'ye yaklaşanların oyunlarına destek vermek amacıyla yapılan birer açıklama olarak görüyoruz." dedi.