Zeybekci'den Karşıyaka Stadı'na İlişkin Müjde

İnşaatı 2015 yılında başlamasına ve bugüne kadar yaklaşık 16 milyon TL harcanmasına rağmen açılan davalar nedeniyle yapımı duran Karşıyaka Stadı ile ilgili müjdeli haber AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'den geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İmar Barışı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat ederek, "Yapı Kayıt Belgesi" aldı ve inşaatın bugüne kadar tamamlanan kısımları da tescil edildi.

Karşıyaka Stadı'nın yapımına devam edilmesi noktasında, yasal engellerin ortadan kalkması açısından önemli bir aşamaya gelindi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 'Dünya Karşıyakalılar Günü'nde sevindirici haberi duyurarak, "Bütün Karşıyakalıların dört gözle beklediği, Karşıyaka Spor Kulübümüzün geleceğine imza atacak bu stat tamamlanacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İzmir'deki Göztepe ve Alsancak Stadı inşaatlarının tüm hızıyla devam ettiğine dikkat çeken Zeybekci, "İlk ihalesi 2014 yılının Ocak ayında yapılan ve 2015 yılında inşaatı başlayan Karşıyaka Stadı'nda devletimiz bugüne kadar 16 milyon TL'ye yakın harcama yaptı. İnşaatların temel ve subasmanları tamamlandı. Ancak iki kez ihale edilmesine rağmen itiraz ve davalar nedeniyle proje bir türlü tamamlanamadı" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İZVAK devreye girdi

Önümüzdeki aylarda inşaatın kalan kısmı için ikmal ihalesine çıkılabileceğini ifade eden Zeybekci, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının da takibi ile İmar Barışı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat etti. Bunun sonucunda da 'Yapı Kayıt Belgesi' alınarak, inşaatın bugüne kadar tamamlanan kısımları tescil edildi. Böylece, işin devamı için önemli bir aşama geçilmiş oldu. Ancak geçen süre içerisinde, yapılan ikinci ihalenin de iptal edilmiş olması sebebi ile önümüzdeki aylarda, inşaatın kalan kısmı için 'ikmal ihalesi'ne çıkılabilmesi şansı ortaya çıktı" diye konuştu.

Karşıyaka Stadı inşaatının 3 yıldır beklediğini belirten Zeybekci, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getirdi. Zeybekci, Dünya Karşıyakalılar Günü'nde yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminde stat inşaatının kaldığı yerden devam ettirilerek tamamlanacağını paylaştı. Zeybekci, ayrıca önümüzdeki günlerde Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ile bir araya geleceğini belirterek, kulübün diğer sorunlarının çözümü için de çalışacaklarını vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA