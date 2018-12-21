Zeybekci'den Başkan Kocaoğlu'na Ziyaret
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na özel bir ziyaret gerçekleştirdi.
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na özel bir ziyaret gerçekleştirdi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de çalışmalarını sürdüren eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilk kez, Başkan Aziz Kocaoğlu'na dün nezaket ziyaretinde bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile makamında görüşten Zeybekci, içerde yaklaşık 45 dakika kaldı. Başkan Kocaoğlu, geçtiğimiz günlerde oğlunu evlendiren Nihat Zeybekci'nin oğlunun Denizli'deki düğün törenine katılmıştı. - İZMİR
Kaynak: İHA