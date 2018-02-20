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Zeybekci: Biz de Amerikan Ürünlerine Karşı Önlem Alırız

ABD'nin çelik ithalatına ilave vergi getirmeye çalışmasını değerlendiren Ekonomi Bakanı Zeybekci, itiraz ve şikayet olması durumunda Türkiye'nin de Amerikan ürünlerine karşı önlem başlatmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Zeybekci: Biz de Amerikan Ürünlerine Karşı Önlem Alırız

ABD'nin çelik ithalatına ilave vergi getirmeye çalışmasını değerlendiren Ekonomi Bakanı Zeybekci, itiraz ve şikayet olması durumunda Türkiye'nin de Amerikan ürünlerine karşı önlem başlatmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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