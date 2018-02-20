Zeybekci: Biz de Amerikan Ürünlerine Karşı Önlem Alırız
ABD'nin çelik ithalatına ilave vergi getirmeye çalışmasını değerlendiren Ekonomi Bakanı Zeybekci, itiraz ve şikayet olması durumunda Türkiye'nin de Amerikan ürünlerine karşı önlem başlatmak zorunda kalabileceğini söyledi.
20 Şubat 2018 Salı 18:07
ABD'nin çelik ithalatına ilave vergi getirmeye çalışmasını değerlendiren Ekonomi Bakanı Zeybekci, itiraz ve şikayet olması durumunda Türkiye'nin de Amerikan ürünlerine karşı önlem başlatmak zorunda kalabileceğini söyledi.