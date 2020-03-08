Zeybek oynayan kadınlar, erkeklere taş çıkarttı
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Dünya Kadınlar Günü, Menteşe, Güncel

Zeybek oynayan kadınlar, erkeklere taş çıkarttı

MUĞLA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

08.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:59
Zeybek oynayan kadınlar, erkeklere taş çıkarttı

MUĞLA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kadınların zeybek gösterisi büyük beğeni topladı.

Merkez Menteşe ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında birçok etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Komisyonu'nca bir kafeteryada verilen dayanışma kahvaltısı ile başladı. Kahvaltının ardından Menteşe Belediyesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde zeybek gösterisi düzenlendi. Sınırsızlık Meydanı'ndaki gösteride erkeklere taş çıkartan yaklaşık 200 kadın, taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı.Zeybek gösterisinin ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı, yapılan basın açıklaması ile sona erdi.


Kaynak: DHA

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