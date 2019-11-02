02.11.2019 15:56

Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde 2 bin kişinin katıldığı zeybek oyununa 7 aylık bebeğiyle katılan Ece Hekim, ülke genelinde yankı uyandıran etkinliği gelecek yıl daha iddialı şekilde sahneleyeceklerini belirtti.

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi'nin organizasyonuyla Saraçoğlu Caddesi üzerinde düzenlenen etkinlikte kucağındaki 7 aylık bebeği Can ile birlikte oynayarak ilgi çeken Ece Hekim, AA muhabirine açıklamasında zeybek oynarken tüylerinin diken diken olduğunu anlattı.

İlçe halkının bu etkinlikle seslerini ülkeye duyurduğunu ifade eden Hekim, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği büyük bir yankı uyandırdı. Böyle bir organizasyonun içinde olduğumuz için çok mutluyduk. Eşimle ve 7 aylık oğlumla birlikte katıldık. Tüylerimizi diken diken eden çok güzel bir gösteriydi. Genelde bütün etkinliklere ailecek katılıyoruz. Ancak gösteride 12 yaş altı katılamadığı için kızım o gösteride bizimle olamadı" ifadelerinde bulundu.

Hekim, önümüzdeki yıl daha büyük bir kalabalıkla meydanlara çıkacaklarını da belirterek, "Ödemiş efeler diyarı, zeybeğin kadını erkeği olmaz. Onun için eminim ki daha çok büyük bir organizasyon olur. Bu bir başlangıç oldu. Aile olarak buna katkı vermek bizim için bir gururdur." diye konuştu.

Kaynak: AA