GAZİANTEP - Zeugma'da 14 yıllık emekle ortaya çıkarılan "Muzalar Evi" ziyarete açılacak
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GAZİANTEP - Zeugma'da 14 yıllık emekle ortaya çıkarılan "Muzalar Evi" ziyarete açılacak

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Zeugma Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Muzalar Evi (Esin Perileri), yıl sonunda tamamlanacak çalışmaların ardından ziyarete açılacak.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Zeugma Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Muzalar Evi (Esin Perileri), yıl sonunda tamamlanacak çalışmaların ardından ziyarete açılacak.

Fırat Nehri kıyısındaki Belkıs Mahallesi'nde yer alan Zeugma Antik Kenti'nde, 2007'den beri devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Muzalar Evi, zengin mimari dekorasyonu, iyi korunmuş mozaik ve freskleriyle Zeugma'daki en önemli Roma konut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

İçinde dönemin yazarları, şairleri, müzisyenleri, tarihçileri ve filozofları için resmedilmiş ilham perileri olduğu belirtilen "9 perinin" yer aldığı Muzalar Mozaiği'ni de barındıran Muzalar Evi, 14 yıllık emeğin ardından ortaya çıkarıldı.

Zeugma Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay, AA muhabirine, Muzalar Evi olarak adlandırılan Roma konutundaki çalışmalarda sona yaklaştıklarını söyledi.

Söz konusu bölgede fiili kazıların yıl sonuna kadar devam edeceğini belirten Görkay, "Bu yıl programımızda bulunan en önemli yapı Muzalar Evi dediğimiz bir Roma konutu. Oldukça iyi korunmuş bu yapının kazıları uzun sürdü. Çok büyük bir dolgu toprağın altında çalıştık. Artık son aşamasına geldik. Bu yılki çalışmalarımız daha çok ona yönelik olacak." dedi.

Görkay, geçen yıl bazı nedenlerden dolayı söz konusu alanda tamamlanamayan çalışmaların bulunduğunu ifade ederek, "Bu eve ait kaya odalarımız var. Bunların içinde biriken dolgular alınıyor. Tabii bulgular da çıkıyor evin içinden, o dönem yaşayanlarla ilgili çok önemli bilgiler veriyor." ifadesini kullandı.

Muzalar Roma Konutu'nun projesi kapsamında çalışmaların bu yıl tamamlanacağını aktaran Görkay, şunları kaydetti:

"Buradaki çalışmalar kaya odaların ve bu bölgenin kaya yapısının zorluklarından dolayı oldukça dikkatli ve yavaş devam ediyor. Kazı yapılırken önlemler alıyoruz. Oldukça zahmetli bir süreçteyiz şu an. Bunlara tabii güçlendirme yapılacak. Arkasından çelik konstrüksiyon yapılacak ve bu yılın sonunda biz bu Roma konutunda çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Bu çalışmanın amacı evi önümüzdeki yıl ziyaretçiye açmak. Restorasyon çalışmalarından sonra Zeugma'ya yeni bir Roma evi kazandırmış olacağız."

GAZİANTEP - Zeugma'da 14 yıllık emekle ortaya çıkarılan 'Muzalar Evi' ziyarete açılacak
GAZİANTEP - Zeugma'da 14 yıllık emekle ortaya çıkarılan 'Muzalar Evi' ziyarete açılacak
GAZİANTEP - Zeugma'da 14 yıllık emekle ortaya çıkarılan 'Muzalar Evi' ziyarete açılacak
GAZİANTEP - Zeugma'da 14 yıllık emekle ortaya çıkarılan 'Muzalar Evi' ziyarete açılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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GAZİANTEP - Zeugma'da 14 yıllık emekle ortaya çıkarılan "Muzalar Evi" ziyarete açılacak - Haberler
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