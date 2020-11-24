Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı
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Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

24.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:47
Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti bölgesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındıNizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandöken Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve birinci derece sit alanı ilan edilen Zeugma Antik Kenti bölgesinde kaçak kazı...

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti bölgesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandöken Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve birinci derece sit alanı ilan edilen Zeugma Antik Kenti bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Y.B, M.Ç, Ö.Ş. ve H.B'yi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazı yaptıkları yaklaşık 3 metre derinliğinde 1 metre genişliğindeki alanda, 1 dedektör, 1 balyoz, 2 kazma, 1 kürek ve 1 kova bulundu.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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