- Zetyindalı'nın kahramanları Fırat'ın doğusu için sınırda

Zeytindalı Harekatı bölgesinden gelen zırhlılar Akçakale'ye ulaştı

ŞANLIURFA - Zeytindalı Harekatının yapıldığı Hatay ve Kilis'ten Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Zeytindalı Harekatının yapıldığı Hatay ve Kilis'ten PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine yaklaşık 40 araçlık zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Gece saat 01.00 sıralarında ilçeye ulaşan askeri konvoy, 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına girdi. Konvoyda komando ve tanklarla birlikte obüs ve mühimmat olduğu gözlendi.

Kaynak: İHA