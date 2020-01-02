'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı (2)

02.01.2020 22:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:24

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adıyaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K. ve M.Ü.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.Y., O.E. ve M.A. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA