Zesar Technology For Batteries Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Zeki Sarıçamvefat etti.

Akü sektörünün öncü tedarikçilerinden Zesar Technology For Batteries Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Zeki Sarıçam geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

66 yaşındaki Zeki Sarıçam, tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sarıçam'ın pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa vereceği bildirildi.

Know-how ve tecrübesi ile akü sektörü için makine üretiminde lider isim olan Zeki Sarıçam, 1968 yılında kalıp imalatı ile başladığı sektöre,1975 yılında, akü üreticilerine ızgara kalıp sağlamak amacıyla Sarıçam Kalıpçılığı kurarak devam etmiştir.

Sahip olduğu deneyim ve bilgi ile sektöre yön veren Zeki Sarıçam, çalışmaya olan tutkusu ve azmi ile 2002 yılında ZESAR TECHNOLOGY FOR BATTERIES'ikurarak üretim kapasitesinibüyüttü. 52 senelik sektör tecrübesi ile ZESAR, Manisa'da bulunan 2 üretim tesisi ve İstanbul'da bulunan Headoffice'i ile bugün üretiminin %80'ini ihraç etmektedir.