ZES, enerjisini Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası ile belgelendiriyor

Zorlu Enerji'nin yeni nesil enerji markası Zorlu Energy Solutions (ZES), elektrikli otomobillere sağladığı elektriğin, temiz enerjiden elde edildiğini Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendiriyor.

Zorlu Enerji'nin yeni nesil enerji markası Zorlu Energy Solutions (ZES), elektrikli otomobillere sağladığı elektriğin, temiz enerjiden elde edildiğini Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, Türkiye'de 81 ilde 1000 noktaya ulaşan ZES'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Avrupa'yı da kapsaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerine devam eden şirket, ZES markasını, ürün satışı ve network kurulumunu devam ettirdiği Pakistan ve İsrail'de sonraki aşamaya taşımaya hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve sessiz olmaları nedeniyle tüm dünyada kullanım oranı artan elektrikli otomobillerin Türkiye'de yaygınlaşması için çalıştıklarını ifade etti.

ZES şarj istasyonu ağında elektrikli otomobil kullanıcılarına temiz enerjiyle araçlarını şarj etme imkanı sağladıklarını belirten Salman, "Bu kapsamda aldığımız I-REC sertifikası, tüm çalışmalarımızı sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi ve birbirini destekleyen, yenilenebilir enerjiyi merkeze alan bir sistem yarattığımızı ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

IREC Sertifikası

Yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile oluşturulan Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs-Renewable Energy Certificates), üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak tüketicilere ulaşana kadar takip edilerek güvenilir bir piyasa oluşturulmasını hedefliyor.

Bu kapsamda RECS International tarafından geliştirilen I-REC, tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjiyi tüketmesini sağlayabilmek için bilinçli bir seçim yapmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay