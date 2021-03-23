Zerzevan Kalesinde "Günlük yaşamda güvenlik tedbirleri öz savunma farkındalık ve gelişim semineri"

Ulusal JuJitsu Federasyonu'nun "Günlük yaşamda güvenlik tedbirleri öz savunma farkındalık ve gelişim semineri" Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yapıldı.

Ulusal JuJitsu Federasyonu'nun "Günlük yaşamda güvenlik tedbirleri öz savunma farkındalık ve gelişim semineri" Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yapıldı.

Ulusal JuJitsu Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Zerzevan Kalesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayapınar Gençlik Merkezi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliği ile "Günlük yaşamda güvenlik tedbirleri öz savunma farkındalık ve gelişim semineri" gerçekleştirildi.

Seminere Ulusal Jujitsu Federasyonu Bakanı Şevki Erdoğan ve federasyonun bölge temsilcisi Mücahit Yılmaz da katıldı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Kazı Başkan Yardımcısı ve araştırma görevlisi Gamze Hasdemir Bozkuş ile kazı ekibi tarafından seminere katılan gençlere kalede yapılan arkeolojik kazılar hakkında bilgi verildi.

Kayapınar Gençlik Merkezi Müdürü İnamullah Önal bölge gençlerinin sosyal yaşama adaptasyonu, kültürel ve spor yaşamına iştirakini sağlamak için çalıştıklarını belirterek, bu konuda desteklerinden dolayı Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkan Şevki Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan bölgedeki gençlerin her zaman yanında olduklarını, çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayapınar Gençlik Merkezi ile Kültür ve Turizm İl müdürlerine organizasyonun gerçekleşmesindeki emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya