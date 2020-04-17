Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi?nde (2)
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Dicle Üniversitesi, Zerzevan Kalesi, Arkeoloji, Güncel

Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi?nde (2)

'2 YIL İÇİNDE KALICI LİSTEYE DE GİRECEĞİZ' Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Roma döneminde sınır garnizonu olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasını değerlendirdi.

17.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:55
Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi?nde (2)

'2 YIL İÇİNDE KALICI LİSTEYE DE GİRECEĞİZ' 

Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Roma döneminde sınır garnizonu olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasını değerlendirdi. Coşkun, 2014 yılında kazı çalışmalarına başladıklarını ve büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi. Doç. Dr. Coşkun, Zerzevan Kalesi'nin, 2 yıl içinde UNESCO'nun dünya mirası listesinin kalıcıları arasında yer alacağını belirterek, şunları söyledi: "Buradaki çalışmaların ilerlemesiyle UNESCO'ya başvuru yaptık. Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Kazı Başkanlığı olarak ortaklaşa proje hazırladık. Proje dosyasını Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim ettik. Bugün açıklandı. Diyarbakır'da Surlar ve Hevsel Bahçeleri'nden sonra Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması çok önemli. Çok hızlı bir şekilde çalışmaları devam ettireceğiz. 2 yıl içinde kalıcı listeye de gireceğiz."'TURİZM AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ'

Doç. Dr. Coşkun, Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasının, Diyarbakır turizmine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Bu çalışmaların hem Diyarbakır'a hem bölgeye büyük etkisi olacak. Turizm açısından çok önemli olacak. Geçen yıl 430 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl daha çok ziyaretçi bekliyorduk. 1 milyonu geçecekti. Koronavirüs salgını nedeniyle şu an ziyaret yok. Salgın bittikten sonra hızlı bir şekilde çalışmalar devam edecek. Hem de ziyarete açılacak. Ziyarete açıldığı zaman da bu rakamlara çok rahat bir şekilde ulaşılacak. Arkeolojik açıdan buranın önemi bütün dünya tarafından biliniyor. Biz baktığımız zaman belki önümüzdeki seneden sonra 2 milyon ziyaretçi sayılarına ulaşacağız" dedi. 


Kaynak: DHA

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