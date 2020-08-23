Zerzevan Kalesi'nin 1800 yıllık girişi bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zerzevan Kalesi'nin 1800 yıllık girişi bulundu

Zerzevan Kalesi'nin 1800 yıllık girişi bulundu UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan tarihi Zerzevan Kalesinin 1800 yıllık giriş kapısı gün yüzüne çıkarıldı.

23.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:17

Zerzevan Kalesi'nin 1800 yıllık girişi bulundu

DİYARBAKIR - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan tarihi Zerzevan Kalesinin 1800 yıllık giriş kapısı gün yüzüne çıkarıldı. Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim yeri olarak kullanılan ve 6 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü kalede gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınak, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı gibi tarihi doku yer alıyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan ve kazı yürütülen Zerzevan Kalesinin 1800 yıllık girişi gün yüzüne çıkarıldı. İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan Zerzevan Kalesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde valilik, Türkiye İş Kurumu, Diyarbakır Müzesi, Büyükşehir Belediyesi, Çınar Kaymakamlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Dicle Üniversitesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Safir Tuz'un desteğiyle 6 yıldır kazı çalışması yürütülüyor. Yaklaşık 60 dönüm üzeri 12-15 metre yüksekliğinde ve bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınak, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan Zerzevan Kalesinde yürütülen kazıyla bulunan yeni bulgular, tarihe ışık tutuyor.

"Garnizonun doğudaki ilk ve tek girişini bulduk"

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Zerzevan Kalesinin Roma'nın sınır garnizonu olduğunu ve 3 bin yıllık geçmişinin bulunduğunu söyledi. Asur döneminden itibaren yerleşim görmüş bir yer olduğunu aktaran Doç. Dr. Coşkun, "Asıl Surların bulunduğu hat, Roma dönemi. 400 yıl boyunca bu kale kullanılmış. Hem Pagan Roma hem de Hristiyan Roma. Stratejik bir öneme sahip. Tabi bir askeri yerleşim, askeri garnizon. Biz askeri garnizonun doğudaki girişini, ilk ve tek girişini bulduk. Baktığımızda bin 200 metre uzunluğunda surlara sahip. Surların yüksekliği 12 ile 15 metre arasında değişiyor. Kulelerin yüksekliği 21 metre, 19 metresi korunmuş kulelerin. Biz surun doğudaki tek girişini ortaya çıkarmaya başladık. 1800 yıllık bir giriş burası. Tabi savaşlarla birlikte sürekli onarımlar görmüş. Biz bu sur hattının üç defa yıkılıp, yeniden inşa edildiğini biliyoruz. Çünkü Roma'nın karşılaştığı en büyük medeniyet Sasani. Bizim şuanda çalıştığımız yerde, girişte büyük savaşlar olmuş. Bu surlar her defasında Sasaniler tarafından yıkılıyor ve Roma tarafından yeniden inşa ediliyor. Ta ki 639 yılında İslam ordularının fethine kadar" dedi.

"Yıl sonuna kadar bu anıtsal girişi ortaya çıkacağız"

Son fetihte büyük bir savaş olduğunu ve İslam ordularının bu kaleyi fethettiğini kaydeden Doç. Dr. Coşkun, "Kalenin fethedildiği noktada burası. Özellikle yüksek surların bulunduğu nokta. Bu bölümün giriş için seçilmesi, arazinin eğim olarak topografik yapısının fazla olması. Surların yüksekliği 15 metreyi buluyor dedik. Kalınlıkları 3,5 metreyi buluyor. İki burç arasında geniş bir giriş buluyoruz. Bu yıl sonuna kadar biz bu anıtsal girişi ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

Zerzevan Kalesi'nin 1800 yıllık girişi bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok Ekonomi
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı...
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük 3. Sayfa
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü 3. Sayfa
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu 3. Sayfa
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı Dünya
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu
Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Onur Saylak Sadri Alışık Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Ronald Koeman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Dereli Giresun Otomobil
Şu an buradasınız: Zerzevan Kalesi'nin 1800 yıllık girişi bulundu - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 13:47:40. #1.15#
title