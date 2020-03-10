Zerzevan Kalesi'ne ilgi arttı
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Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Çınar, Güncel

Zerzevan Kalesi'ne ilgi arttı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi ilgi görüyor.

10.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:20
Zerzevan Kalesi'ne ilgi arttı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi ilgi görüyor.

Roma İmparatorluğu'nda "askeri yerleşim" olarak kullanılan ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Zerzevan Kalesi, kazılarda ortaya çıkarılan Mithras Tapınağı ile hafta sonları çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve bölge turizm açısından büyük önem taşıyan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde başlatılan kazıların 6 yıldır sürdüğünü söyledi.

Kazılarda daha önce Mithras Tapınağı ile Asur dönemine ait 3 bin yıllık mühür bulunduğunu anımsatan Coşkun, kış mevsimine rağmen çok sayıda turistin kaleyi görmeye geldiğini kaydetti.

12-15 metre yüksekliğinde ve bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınak, kaya mezarı, su kanalları ile 54 su sarnıcının yer aldığını anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 450 bin ziyaretçi ağırlayan kaleye bu sene 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Zerzevan Kalesi bütün dünyada bilinirliğinin artmasıyla Diyarbakır'a turist akını bekleniyor. Turizm, kent ekonomisine büyük katkı sunuyor."

"Her yerinde insana dokunacak güzellik bulunuyor"

Yozgat'tan arkadaşlarıyla kaleyi gezmeye gelen Fatma Betül de ilk kez geldiği Diyarbakır'da tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiklerini belirterek, "Diyarbakır tarih, medeniyet ve kültür yönünden muazzam bir şehir. Her yerinde insana dokunacak güzellik bulunuyor. Tarihi ve medeniyetiyle bize örnek olacak bir şehir. Ön yargılarımız kırıldı, burası çok güzel, çok memnun kaldık." diye konuştu.

"Her yerinin tarih koktuğunu fark ettim"

Aydın'dan gelerek kaleyi gezen Belma Hatice ise Diyarbakır'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şehirde çok sayıda tarihi ve kültürel mekanın yer aldığını söyledi.

Hatice, "Kenti gezdikçe her yerinin tarih koktuğunu fark ettim. Burada olmak çok güzel bir duygu, burası bizi geçmişe, tarihe götürüyor. O kadar güzel yerler ki burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Kim Türkiye'mizin tarihini ve medeniyetini öğrenmek istiyorsa mutlaka Diyarbakır'a gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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