Zerrinkadeh çiçekleri doğal fotoğraf stüdyosu oldu
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Zerrinkadeh çiçekleri doğal fotoğraf stüdyosu oldu

İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Haberler | Güncel

- Zerrinkadeh çiçekleri doğal fotoğraf stüdyosu oldu Eşsiz görüntüleriyle bir ilçenin simgesi haline geldiler Van'ın merkez Edremit ilçesinde baharın gelişiyle çiçek açan zerrinkadeh (nergis) çiçeği, sunduğu beyaz ve yeşil görüntüsüyle görenleri adeta mest ediyor.

- Zerrinkadeh çiçekleri doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Eşsiz görüntüleriyle bir ilçenin simgesi haline geldiler

VAN - Van'ın merkez Edremit ilçesinde baharın gelişiyle çiçek açan zerrinkadeh (nergis) çiçeği, sunduğu beyaz ve yeşil görüntüsüyle görenleri adeta mest ediyor.

Edremit ilçesinde kendiliğinden yetişen ve nergisgiller familyasından olan zerrinkadeh çiçeği, ilkbaharda hemen her bahçede boy gösteriyor. Bahçelerde çiçek açan ve seyrine doyum olmaz bir güzellik ortaya çıkaran zerrinkadehler, fotoğraf tutkunlarının da adeta doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi.

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bahçeler, bu yıl sadece fotoğraf sanatçılarına kalırken; düzenlenmesi planlanan 'Zerrinkadeh Festivali'nin ise normalleşmeyle birlikte gelecek yıllarda yapılması hedefleniyor.

"İlçemizin bir simgesi haline geldi"

İHA muhabirine konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede açan zerrinkadeh çiçeklerin seyrine doyum olmaz bir güzellik ortaya çıkardığını belirtti. Edremit ilçesinde endemik bir tür olan zerrinkadeh çiçeğinin yetiştiği bölgeleri tespit edip, bununla beraber çiçeği de tanıtmaya başladıklarını ifade eden Say, "Bu çiçek artık Edremit'imizin bir simgesi haline geldi. İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle de zerrinkadeh çiçeklerimiz boy vermeye başladı. Kısa süre içinde Edremit'teki bahçelerimiz boy boy çiçeklerle süslenmiş olacaktır" dedi.

"Festival pandemiye takıldı"

Bu yıl çiçek açan zerrinkadehlerin festivalini düzenlemeyi planladıklarını ancak korona virüs dolayısıyla ertelediklerini dile getiren Başkan Say, "Hayatın normale döndüğü dönemde de tablodan canlıya halkımıza bunun sunumunu yapacağız. Edremit bahçelerimizin ve zerrinkadeh çiçeklerimizin korunması amacıyla mülk sahiplerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bağ ve bahçelik alanların yüzde 90'ı özel mülkiyettir. Bu anlamda bu hassasiyeti göstermelerini kendilerinden istirham ediyorum" diye konuştu.

Yılın bu döneminde Edremit ilçesine gelerek zerrinkadeh çiçeğini fotoğrafladıklarını ifade eden fotoğraf sanatçıları ise çiçeklerin görüntü itibariyle kendileri için görsel bir şölen oluşturduğunu söyledi. Fotoğrafçılar, Van ilinin tanıtımı için çektikleri eşsiz fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştıklarını kaydetti.

Zerrinkadeh çiçekleri doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Zerrinkadeh çiçekleri doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Zerrinkadeh çiçekleri doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Zerrinkadeh çiçekleri doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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