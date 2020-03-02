Zerrin Tekindor'un yeni imajı dikkat çekti
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Zerrin Tekindor'un yeni imajı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, önceki gece Asmalımescit'te görüntülendi. Tekindor, bir mekanda doğum günü yemeğine katıldı

02.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:42
Zerrin Tekindor'un yeni imajı dikkat çekti

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekanın önüne çıkan Tekindor, patlayan flaşlara şaşırdı.

'Beni nasıl tanıdınız?'

Yeni imajıyla tanınmayacağını sanan oyuncu, "Beni nasıl tanıdınız?" diye bağırdı. Oyuncunun, saç rengiyle beraber imajını değiştirmesi gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Snob Magazin

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