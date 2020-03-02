Zerrin Tekindor'un yeni imajı dikkat çekti

02.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:42

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekanın önüne çıkan Tekindor, patlayan flaşlara şaşırdı.

'Beni nasıl tanıdınız?'

Yeni imajıyla tanınmayacağını sanan oyuncu, "Beni nasıl tanıdınız?" diye bağırdı. Oyuncunun, saç rengiyle beraber imajını değiştirmesi gözlerden kaçmadı.