Zerrin Özer'den tepki çeken paylaşım
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Zerrin Özer'den tepki çeken paylaşım

Zerrin Özer'den tepki çeken paylaşım
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Usta sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayvanseverlerden tepki aldı. Özer, gelen tepkiler sonrasında konuyla ilgili açıklama yaparak özür diledi.

Milliyet'in haberine göre; Sanatçı Zerrin Özer'in dün Instagram hesabından yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Sanatçı Zerrin Özer'in dün Instagram hesabından yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Bazı hayvanseverler, "Keşke duygularınızı dile getirirken en sadık dostlarımızı aşağılayacak ifadeler kullanmasaydınız. Çünkü hiç hak etmiyorlar, tüm kötülük insanlardan geliyor" yorumunu yapınca, sanatçı özür diledi.

Özer, tepkilere karşılık, "İnanın ben hiç öyle düşünmedim. Sadece ironiydi. Üç tane çocuğum var; Hurma, Ponpon ve Tosun. Çok üzgünüm..."

"Kendi çocuklarımdan da özür dilerim. Çok şükür onlara. O kadar çok üzüldüm ki..." açıklamasını yaptı. Özer ayrıca, konuyla ilgili tüm yorumlara da özür dileyerek karşılık verdi.

Zerrin Özer'den tepki çeken paylaşım
Zerrin Özer'den tepki çeken paylaşım
Zerrin Özer'den tepki çeken paylaşım

Kaynak: Snob Magazin

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