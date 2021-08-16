ZeroZone PUBG Mobile arenasına giriş yaptı!

ZeroZone artık PUBG Mobile'da!

VALORANT'ın çıkışıyla espor arenasına giriş yapan espor organizasyonu ZeroZone PUBG Mobile arenasına giriş yaptı. Organizasyon, yaptığı paylaşım ile PUBG Mobile'a giriş yaptığını resmen duyurdu.

ZeroZone, sosyal medya kanalları üzerinden paylaştığı gönderide "Sizlere PUBG Mobile Kadromuzu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Aileye hoşgeldiniz" açıklamasına yer verdi ve videolu bir paylaşım yaptı.

ZeroZone'un anlaşmış olduğu kadro ise şu şekilde:

Süleyman "MAXIMO" Kocatepe

Muhammet "LORDCEDRIC" Yaman (Kaptan)

Mirza Can "NYMPHEX" Duman

Emirhan "MERS" Merde

Anıl "POSER" Yılmaz

Playerbros ekibi olarak bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, takıma gelecek turnuvalarda başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros