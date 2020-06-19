Zergil Dağı'ndaki orman yangını söndürüldü Zergil Dağı'ndaki orman yangını söndürüldü Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan ve Zergil dağı olarak bilinen alanda akşam saatlerinde meydana gelen yangın söndürüldü.

Zergil Dağı'ndaki orman yangını söndürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan ve Zergil dağı olarak bilinen alanda akşam saatlerinde meydana gelen yangın söndürüldü.

Yangın Gaziantep'in Nizip ilçesi Samandöken Mahallesi Mevkiindeki Zergil dağında akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz belinmeyen nedenle Zengil dağı alevler yükselmeye başladı. Alanın yandığını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bağlı İtfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın uzun uğraşların ardından ekipler tarafından söndürüldü.

Kaynak: İHA