Zerdeşt Miroğlu İçin Mevlit Okutuldu

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun hayatını kaybeden oğlu Zerdeşt için mevlit okutuldu.

Ankara'da 40 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun oğlu Zerdeşt Miroğlu için mevlit okutuldu. Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi'nde bulunan Nuri Saruhan Camisi'nde düzenlenen programa, Miroğlu'nun yanı sıra, Vali Mustafa Yaman, AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Müftü İsmail Çiçek, Metropolit Saliba Özmen ve çok sayıda davetli katıldı. Miroğlu, mevlide katılanlara teşekkür etti. - MARDİN