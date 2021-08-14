Zerde tarifi! Masterchef Zerde nasıl yapılır? Masterchef Zerde için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 13-14 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Zerde tatlısının yapılması istendi. Peki Masterchef Zerde nasıl yapılır? Zerde yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Zerde tatlı tarifi! Zerde nasıl yapılır? Zerde tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Zerde tarifi oldu. Peki en güzel Zerde tatlısı tarifi nasıldır? Zerde yemeği nasıl yapılır? Zerde için gerekli malzemeler nelerdir?

ZERDE NASIL YAPILIR? HAZIRLANIŞI!

Ön Hazırlık: Öncelikle yıkadığınız pirinci tencereye alın. 2 su bardağı suyu üsütne ilave edin. Orta ateşte pişirin. Karışım kaynamaya başlayınca altını kısın ve ara sıra karıştırıp 15 dk pişirin. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Aspir çiçeğini bir cezveye alın ve üstüne 1 su bardağı su ekleyip kısık ateşte kaynatın. Karışım aynamaya başlayınca 3 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Süzgeçle süzüp suyunu kullanmak üzere kenara alın.

Kuş üzümünü 2-3 kez yıkayıp kuş üzümünün suyunu iyice süzün.

Zerdenin hazırlanışı: 4 su bardağı su, toz şeker, mısır nişastası ve süzdüğünüz aspir çiçeği suyunu derin kaba alın. Kaşık veya el çırpıcısı ile karıştırın. Karışımı tencerede pişirdiğiniz pirincin üzerine ekleyin ve 1 dakika daha karıştırın. Sürekli karıştırarak orta ateşte sürekli pişirmeye başlayın. Karışım kaynamaya başlayınca çam fıstığı ve kuş üzümünü ekleyip 5 dakika daha pişirin. Sonra ocaktan alıp 15 dakika bekletin ve kaselere paylaştırın. Buzdolabında soğutup veya soğuk olarak servis yapın. Afiyet olsun.

ZERDE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Mazlemeler: 2 yemek kaşığı pirinç, 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı aspir çiçeği, 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 4 su bardağı su, 3 yemek kaşığı çam fıstığı