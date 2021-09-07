Zer'in İK Stratejisi yurt dışından 5 ödül aldı

Kurumsal tedarik ve satın alma çözümleri sunan Zer, dünyanın en iyi işverenlerini ve insan kaynakları alanındaki en iyi uygulamaları değerlendiren The Stevie Awards for Great Employers (SAGE) ve Brandon Hall Ödülleri'nde toplam 5 ödül kazandı.

Kurumsal tedarik ve satın alma çözümleri sunan Zer, dünyanın en iyi işverenlerini ve insan kaynakları alanındaki en iyi uygulamaları değerlendiren The Stevie Awards for Great Employers (SAGE) ve Brandon Hall Ödülleri'nde toplam 5 ödül kazandı.

The Stevie Awards'ta 'İşin İçinde Biz Varız!' söylemiyle başlattığı işveren markası ile 'Çalışan Değer Önermesi' kategorisinde altın, 'Çalışan Bağlılığı Başarısı' kategorisinde gümüş ödüle hak kazandı.

Ayrıca; İK alanında üstün ve ölçülebilir sonuçlar elde eden programları ve uygulayan kuruluşları ödüllendirmek amacıyla Brandon Hall tarafından düzenlenen 'Excellence Awards'ta da 3 ödülün sahibi oldu. Zer, 'Çalışan Bağlılığında En İyi İlerleme' ve 'En İyi Çalışan Değer Önermesi' kategorilerinde altın, 'En İyi İK Stratejisi ve Ölçüm Yaklaşımı' kategorisinde ise bronz ödül kazandı.

"STRATEJİMİZİN TEMELİNDE İNSAN VAR"

Zer Genel Müdürü Mehmet Apak, satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında kurumsal şirketlere danışmanlık veren, 130'u aşkın iş alanında satın alma hizmetleri ve teknolojik çözümler sunan bir yapıda yetkin, uzman ve şirketine bağlı insan kaynağının en önemli kuvvet olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bu yapının sürdürülebilirliği ve gelişimi yetkin ve ortak amaca bağlılık duyan insan kaynağına bağlı. Stratejimizin temelinde insan var. İşveren markası iletişimlerimizin ve uygulamalarımızın uluslararası ödüller ile taçlanması ise şirketimiz için son derece gurur verici."

"ÖDÜLLER DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN BİZLERE CESARET VERİYOR"

Zer İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Sanem Bayraklı ise "Dijital çağın eşiğinde yakalandığımız pandemi, iş dünyasını sil baştan değiştirdi. Güven, şeffaflık, ortak amacı benimseme gibi değerlerin öne çıktığını gördüğümüz çalışma ortamında, uzaktan çalışan ekiplerimize bu değerleri nasıl geçireceğimizi konuşur olduk. İnsan kaynaklarının adeta rönesansını yaşıyoruz. Kurum kültürü yaratma, ekiplere aktarma ve yaşatma, çalışanlar arasında etkileşim yaratmanın daha fazla öne çıktığı bir ortamda, iç iletişim projelerinin etkisinin ve öneminin giderek arttığını deneyimliyoruz. İK alanında gelişime odaklanan projelerimizin ve çalışanlarımıza verdiğimiz değerin, uluslararası platformlarda takdir görmesi bizi mutlu ediyor. Son dönemde kazandığımız ödüller İK vizyonumuz ile yarattığımız farkı teyit ediyor" dedi.

Zer, geçtiğimiz günlerde The Stevie Awards tarafından düzenlenen International Business Awards (IBA) programında da başvurduğu tüm kategorilerden ödül kazanarak 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 ödül birden almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı