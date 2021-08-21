Zeon kimdir? Zeon gerçek adı ne?

Oyun yayıncılığı dünyasının sevilen ve eski isimlerinden biri olan Necati "Zeon" Akçay, 21 Ağustos Cumartesi gününün öğle saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de bir trafik kazası geçirdi. Üzücü gelişme sonrası Zeon kimdir merak edildi.

İstanbul'daki araç kazalarını paylaşan bir Instagram sayfası üzerinde paylaşılan kazadaki aracın Akçay'a ait olduğunu anlayan takipçilerin mesajlarının ardından ZEON bir açıklama yaptı. Peki, Zeon kimdir? Zeon gerçek adı ne? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ZEON KİMDİR?

Zeon adıyla bilinen ecati Akçay kendini şu şekilde tanıtıyor: "Merhaba arkadaşlar adım Necati Akçay ve 24 yaşındayım. Yayınlarımda hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz."