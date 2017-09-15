Zentinköy'de yangın öncesi ve sonrası havadan görüntülendi

Zeytinköy'de hasarın boyutu eski çekilen drone görüntüleri ile ortaya çıktı



MUĞLA - Zeytinköy'de yangının oluşturduğu tahribat yangın öncesi ve sonrası havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi.

Muğla'ya 50 km mesafede yer alan ve Gökova Körfezini en tepeden gören yeşillikler içindeki köylerden biri olan Zeytinköy'de yangının oluşturduğu tahribat havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. 256 nüfusu ve 136 hanesi bulunan köy yangından önce yeşillikler içinde iken havadan görüntülendi. Yangından sonra yine aynı açılar ile havadan görüntülenen köyde yangının oluşturduğu hasar gözler önüne serildi. Görüntülerde köyün manzarasının en net görülebileceği bayrak tepesinin yangından önce ve sonraki durumu gözüküyor. Görüntüleri çeken Droneturk grubunun kurucusu ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Kaçan, Muğla bölgesinde korunmaya ihtiyacı olan köyleri ve beldeleri görüntüleyerek zamanla yok olmasının önüne geçmeye çalışıyor.