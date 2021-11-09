Zennure Kahveci bulundu mu, ne oldu? Zennure Kahveci kimdir? sorularının yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ZENNURE KAHVECİ BULUNDU MU?



Ablasının ve eşinin aradığı Zennure Kahveci'nin geçtiğimiz günlerde evdeki eşyalarını ve erzağı alarak evden gittiği belirtiliyor.

DETAYLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet