Zenne ne demek? TDK'ya göre zenne kelimesi ne anlama geliyor? Zenne nedir, kime zenne denir?

Dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerden bazılarının anlamı bilinmiyor. Bu kelimelerden birisi de Zenne kelimesidir. Peki zenne ne demek, ne anlama geliyor? Zenne nedir, kime zenne denir? Türk Dil Kurumu'na göre zenne nedir, ne demektir?