Zenne ne demek? TDK'ya göre zenne kelimesi ne anlama geliyor? Zenne nedir, kime zenne denir?
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Zenne ne demek? TDK'ya göre zenne kelimesi ne anlama geliyor? Zenne nedir, kime zenne denir?

22.03.2021 21:14 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:22
Zenne ne demek? TDK'ya göre zenne kelimesi ne anlama geliyor? Zenne nedir, kime zenne denir?

Dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerden bazılarının anlamı bilinmiyor. Bu kelimelerden birisi de Zenne kelimesidir. Peki zenne ne demek, ne anlama geliyor? Zenne nedir, kime zenne denir? Türk Dil Kurumu'na göre zenne nedir, ne demektir?

Zenne kelimesinin anlamı merak ediliyor. Özellikle Survivor 2021 izleyicileri bu kelimenin anlamını merak ediyor. Peki zenne nedir, ne demek?

ZENNE NEDİR?

Zenne, eski geleneksel göçebe Türk geleneğinde düğünlerde ve şenliklerde kadın kıyafetiyle geleneksel olarak kadın gibi oynayan erkeklere verilen isimdir. Karagöz gibi tiyatro sergisi hasıl olduğunda kadın rolüne çıkan erkeklere zenne denir. Zenne eski dilde Farsça kökenli olup kadın demektir.

TDK'YA GÖRE ZENNE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre zenne kelimesinin 2 farklı anlamı vardır. Dilimize Farsça'dan geçen zenne kelimesi "Kadın" ve "Orta oyununda veya Karagöz'de kadın rolüne çıkan erkek oyuncu." anlamına gelmektedir.

Zenne ne demek? TDK'ya göre zenne kelimesi ne anlama geliyor? Zenne nedir, kime zenne denir?

TDK zenne 1. anlamı : Kadın

TDK zenne 2. anlamı : Orta oyununda veya Karagöz'de kadın rolüne çıkan erkek oyuncu.

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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