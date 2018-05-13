Zenit'le Yollarını Ayıran Mancini, İtalya Milli Takımının Başına Geçiyor
Rus ekibi Zenit, Roberto Mancini'yle yolların ayrıldığını açıkladı. Eski Galatasaraylı hoca, İtalya Milli Takımının başına geçiyor.
Rus ekibi Zenit, Roberto Mancini'yle karşılıklı olarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı. 14 Mayıs'ta kontratın sona ereceğini belirten Zenit, Mancini'ye teşekkür etti.
Daha önce Galatasaray'da da görev yapan Mancini'nin İtalya Milli Takımının başına geçmesi bekleniyor.
Kaynak: Skorer
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