Zenit'le Yollarını Ayıran Mancini, İtalya Milli Takımının Başına Geçiyor

Rus ekibi Zenit, Roberto Mancini'yle karşılıklı olarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı. 14 Mayıs'ta kontratın sona ereceğini belirten Zenit, Mancini'ye teşekkür etti.

Daha önce Galatasaray'da da görev yapan Mancini'nin İtalya Milli Takımının başına geçmesi bekleniyor.