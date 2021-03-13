Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz Kovid-19 aşısı yapmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz Kovid-19 aşısı yapmaya başladı

13.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:21
Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz Kovid-19 aşısı yapmaya başladı

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmaya başladı.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmaya başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde bugün oynanan Akhmat Grozny karşılaşması ile birlikte aşı uygulamasının devreye girdiği kaydedildi.

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanıldığı uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceği ve 18 yaş üstündeki taraftarların aşı olabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Hülya Avşar Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz Kovid-19 aşısı yapmaya başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:23:30. #1.14#
title