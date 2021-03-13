Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz Kovid-19 aşısı yapmaya başladı
13.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:21
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmaya başladı.
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmaya başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ligde bugün oynanan Akhmat Grozny karşılaşması ile birlikte aşı uygulamasının devreye girdiği kaydedildi.
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanıldığı uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceği ve 18 yaş üstündeki taraftarların aşı olabileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya