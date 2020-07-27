Zenit, Liverpoollu Dejan Lovren'i transfer etti
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Liverpool'da forma giyen savunma oyuncusu Dejan Lovren'i kadrosuna kattı.
27.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:16
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Liverpool'da forma giyen savunma oyuncusu Dejan Lovren'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hırvat oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2014 yılında Southampton'dan transfer edilen Lovren, Liverpool formasıyla çıktığı 185 maçta 8 gol atmıştı.
Kaynak: AA