Zenit'in Tel Aviv Karşısında Olağanüstü Geri Dönüşü Zenit, 2016-17 sezonunda Avrupa Ligi'nin ilk maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Ev sahibi takım 70. dakikada 3-0 öndeydi ancak Zenit inanılmaz bir geri dönüş yakaladı ve son yirmi dakika içinde dört gol attı.

Zenit, 2016-17 sezonunda Avrupa Ligi'nin ilk maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Ev sahibi takım 70. dakikada 3-0 öndeydi ancak Zenit inanılmaz bir geri dönüş yakaladı ve son yirmi dakika içinde dört gol attı. Kaynak: Dugout