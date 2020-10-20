Zenit - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Zenit - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenecek mi?

20.10.2020 19:02 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:05
Zenit - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başlıyor. Bugün grupların 1. maçları oynanacak. Peki Zenit - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmaları oynanacak. Bu maçlardan birisi de temsilcimizin maçı olacak. Peki Zenit - Club Brugge maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

ZENİT - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Zenit - Club Brugge maçı 20 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 19:55 'de başlayacaktır.

ZENİT - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zenit - Club Brugge maçını Bein Sports 3 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında da yayınlanacak.

ZENİT - CLUB BRUGGE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Krestovskiy Stadyumu, St Petersburg'da oynanacak.

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